Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van Jan Jambon: “Wij co-creëren de waarheid”

Minister een hondenstiel? Elke top­politicus heeft in elk geval nog een waakhond: de woordvoerder. Dag en nacht ­bereikbaar. Blaffend naar de pers als de baas daarom vraagt, pispaal als het fout loopt, en doorgeefluik van vooral slecht nieuws. Als het tijd is om te scoren, duikt immers de politicus in de schijnwerpers en gaat de woordvoerder aan de kant. ­Politiek redacteur Hannes Cattebeke ging met vier van hen op gesprek. In deze eerste aflevering: Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van Jan Jambon.