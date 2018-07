Top tussen Trump en Poetin een succes? Amerikaanse politici denken daar anders over: “Niets minder dan hoogverraad”

De relatie tussen de Verenigde Staten en Rusland was voor de ontmoeting van Trump en Poetin maandagmiddag “nog nooit zo slecht als nu”. Enkele uren later schudden beide presidenten elkaar glimlachend de hand en lieten ze weten dat hun overleg een succes was. Amerikaanse politici van zowel de Democratische en Republikeinse partij spreken echter schande over Trumps optreden.

“De Koude Oorlog is een ding uit het verleden”, zei Poetin tijdens een gezamenlijke persconferentie aan het einde van zijn ontmoeting met Trump. Beide heren spraken van productief overleg en een succesvolle ontmoeting. De wereldleiders spraken met elkaar over verschillende zaken, waaronder nucleaire bewapening en de strijd tegen terrorisme. Maar ook een zeer gevoelig onderwerp werd aangesneden: de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 -waar Trump als winnaar uit de (stem)bus kwam.

Poetin herhaalde dat het Kremlin zich absoluut niet in de Amerikaanse politiek heeft gemengd, “en dat zal ook nooit gebeuren”. Ondanks een zware bewijslast ontkende ook Trump dat er sprake was van Russische inmenging. De Amerikaan zei dat hij geen reden zag waarom Rusland dat gedaan zou hebben en dat Poetin heel stellig was in zijn ontkenning. “Onze campagne was simpelweg fantastisch, daarom ben ik president”, klonk het.

Tal van Amerikaanse politici, zowel Democraten als leden van Trumps Republikeinse partij, hebben zeer fel en vol verontwaardiging gereageerd op de reacties van hun regeringsleider. “Hallo, ik weet dat je hebt ingebroken in mijn huis, mijn spullen hebt gestolen en een bende hebt achtergelaten, maar toch hoop ik dat we dat kunnen vergeten door samen te werken aan de beveiliging van mijn woning”, reageerde het Democratische Congreslid Eric Swalwell cynisch.

Hi, I know you broke into my home, stole stuff, and left a mess, but I was hoping we could move past that by working together on my home security system. Said no one EVER. #TrumpPutin — Rep. Eric Swalwell (@RepSwalwell) 16 juli 2018

Hoogverraad

“Dit was niets minder dan hoogverraad”, schrijft voormalig CIA-baas John O. Brennan op Twitter. “Niet alleen waren Trumps opmerkingen imbeciel, hij zit ook volledig in de zak van Poetin.”

“Nooit gedacht dat ik de dag zou zien waarop de Amerikaanse president op het podium zou staan met zijn Russische collega en de VS de schuld zou geven voor Russische agressie”, liet de Republikeinse senator Jeff Flake weten. “Dit is schaamteloos.”

Donald Trump’s press conference performance in Helsinki rises to & exceeds the threshold of “high crimes & misdemeanors.” It was nothing short of treasonous. Not only were Trump’s comments imbecilic, he is wholly in the pocket of Putin. Republican Patriots: Where are you??? — John O. Brennan (@JohnBrennan) 16 juli 2018

Een complete schande

Volgens Ben Sasse, eveneens een Republikeinse senator, had Trump zich veel harder moeten uitlaten over zijn gesprekspartner: “De president had moeten zeggen: ‘Rusland is de vijand van de Verenigde Staten en onze bondgenoten. We zullen hun cyberaanvallen op ons land blootleggen en er een passend antwoord op geven.’”

De Democratische gouverneur Mark Warner kon zijn oren niet geloven toen hij de speech van Trump en Poetin hoorde. “Dat de president de kant van Poetin kiest en niet van zijn eigen inlichtingendiensten, en de Verenigde Staten de schuld geeft van de Russische aanval op onze democratie is een complete schande.”

Verder spreekt senator Tim Kaine, een Democraat, van een “triest en beschamend moment voor onze grootste natie”.