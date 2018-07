Tuinhuis, volledige tuin en omheining gaan in vlammen op door gesleutel van 14-jarigen aan brommer

Kortemark - In een tuin in het West-Vlaamse Kortemark heeft maandagmiddag een grote brand gewoed, waarbij een tuinhuis, een omheining en de tuin zelf in vlammen op gingen. De vuurzee ontstond door een ongeluk tijdens het gesleutel van drie 14-jarigen aan een brommer.

De brand brak rond 17.00 uur uit in de Hermitagestraat in Kortemark. De drie tieners waren in het tuinhuis aan het sleutelen aan een bromfiets. Tijdens de werkzaamheden waren ze bovendien bezig met een waterpijp. Door een ongeluk kwam de waterpijp in contact met benzine, waardoor er brand uitbrak.

Het vuur sloeg snel om zich heen. De brand legde zowel het tuinhuis, als de tuin en een omheining met de buren in de as.

De brandweer kon het vuur blussen. Er vielen geen gewonden.