Showman Paul Pogba heeft lak aan protocol: dat bewijst hij bij Franse president (en diens vrouw)

Paul Pogba is een showman, en dus laat hij zich niet tegenhouden door het protocol wanneer hij op bezoek is bij de Franse president om de kersverse wereldtitel van Frankrijk te vieren.

Paul Pogba dolde met Brigitte Macron, de vrouw van de Franse president Emmanuel Macron en begon daarna doodleuk het aanwezeige publiek te entertainen met onder meer een liedje voor zijn ploegmaat N’Golo Kanté, tot grote hilariteit van bondscoach Didier Deschamps...

"Verander vooral niet", sprak Macron op het Elysée. "Bedankt om de beker mee naar huis te brengen. Bedankt om ons trots te maken. Bedankt om het truitje nat te maken. Bedankt om een eenheid te vormen. Vergeet nooit vanwaar jullie komen. Dit is Frankrijk!", aldus een fiere president.

Er volgde ook nog een aparte versie van het Franse volkslied: kortom, het ging er gezellig aan toe daar op het presidentiële paleis.

(lees verder onder de video's)

La chanson de N'Golo Kanté en direct de l'Élysée !! #lequipeCDM pic.twitter.com/8edGfBvvU4 — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 16 juli 2018

Pogba en animateur... ON A TOUT CASSÉ #lequipeCDM pic.twitter.com/mK7nN81k4Y — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 16 juli 2018

Moment de communion des Bleus avec les jeunes invités à l'Élysée #lequipeCDM pic.twitter.com/bNjq19XKIB — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 16 juli 2018

Et une Marseillaise pour le plaisir #lequipeCDM pic.twitter.com/Y6z5U4MYpY — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 16 juli 2018

Cette ambiance sur le perron de l'Elysée... #lequipeCDM pic.twitter.com/5JIJe5D5TQ — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 16 juli 2018

De Franse wereldkampioenenploeg was maandag eerst feestelijk ontvangen op de Champs-Elysées in Parijs. De spelers kwamen met twee uur vertraging aan, maar werden nog altijd opgewacht door een overweldigende massa. De politie spreekt van honderdduizenden mensen, maar precieze cijfers zijn er nog niet.

Bij de tocht met een open bus over de Champs-Elysées in Parijs zorgden militaire vliegtuigen voor rooksporen in de kleuren van de Franse vlag en werden meer dan 2.000 agenten ingezet om alles in goede banen te leiden.



Bekijk hier ook de indrukwekkende (maar voor de Belgische fans misschien ook pijnlijke) beelden van de viering in Parijs:

Et la Patrouille de France est de retour !! #lequipeCDM pic.twitter.com/gtnhT7VO2u — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 16 juli 2018

Les fumigènes, les cris... la folie s'empare de paris !! #lequipeCDM pic.twitter.com/tWok8xtYZg — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 16 juli 2018