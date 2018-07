Iraanse vrouwen mogen eindelijk in stadions, maar niet voor live voetbal, enkel voor matchen op groot scherm

Het leek groot nieuws maandagmiddag: de Iraans president Hassan Rouhani zet het licht op groen voor de aanwezigheid van Iraanse vrouwen in voetbalstadions. Maar Darya Safai, de Iraans-Belgische tandarts, vrouwenrechtenactiviste en N-VA-politica, nuanceert ferm: “Vrouwen mogen nog altijd geen live match zien.”

Darya Safai. Foto: © Alexander Meeus

Toen het Iraanse nationale elftal afgelopen WK in Rusland speelde, kregen Iraanse vrouwen eindelijk hun kans om het team daar live aan het werk te zien. Thuis kan dat niet. In Iran mogen vrouwen al bijna veertig jaar - sinds de islamitische revolutie van 1979 - geen voetbalwedstrijden bijwonen.

Darya Safai, de activiste die in Iran werd vervolgd en naar België vluchtte, levert al jaren strijd voor gelijke rechten voor de Iraanse vrouw, onder andere in voetbalstadion. Dan verwacht je een blije Darya te horen wanneer uit Iran het bericht komt dat president Hassan Rouhani vrouwen in een voetbalstadion toelaat.

Maar Darya is verre van blij. “Rouhani heeft het licht niet op groen gezet voor vrouwen in voetbalstadions. Hij heeft enkel gereageerd op een verslag over de aanwezigheid van vrouwen in het stadion tijdens een livestream op groot scherm tijdens het WK in Rusland. Daarin staat dat vrouwen in de stadions mogen maar niet wanneer de mannen er live voetbal spelen. Voor een echte match kunnen vrouwen nog altijd geen ticket kopen. Iraanse vrouwen mogen een stadion alleen maar binnen wanneer daar op groot scherm een match wordt uitgezonden. Dus nog altijd niet wanneer de mannen er echt spelen. Het zelfde geldt voor verkiezingsrally’s. Vrouwen mochten toen ook ineens het stadion betreden om die rally’s te kunnen bijwonen, weliswaar alleen om stemmen te halen.”

Directeur ontslagen

Darya Safai kreeg nog een bericht uit Iran. “Daar is de directeur van het Azadistadion in Teheran ontslagen. Hij moest dat van de pers vernemen. Allicht omdat hij al zonder toestemming van president Hassan Rouhani vrouwen binnen liet voor WK-match op het groot scherm in zijn stadion.”

“De strijd voor gelijke rechten voor vrouwen in stadions is dus nog lang niet gestreden zegt de N-VA-politica. “Ik zal onder andere bij de Fifa blijven druk zetten.”