West-Vlaamse provinciegouverneur is afval op strand beu en pleit voor boetes: “De strandgangers zijn vuilaards”

Duizenden lege plastic flessen en blikjes. Sigarettenpeuken. Zelfs een kapotte parasol en strandstoelen. Na zomerse topdagen verschilt het strand niet zo gek veel met de campings van Pukkelpop en Rock Werchter daags na het festival. Toch wat het afval betreft. “We kunnen geen acties blijven organiseren”, zegt een gefrustreerde West-Vlaamse provinciegouverneur Carl Decaluwé. “Enkel boetes zullen helpen.”

Foto: junior verbeke

Blankenberge. Zes uur, maandagmorgen. Een ploeg van maar liefst dertig arbeiders rukt uit om het strand en de dijk proper te maken na een zomerse zondag die duizenden zonnekloppers lokte. Maar het is dweilen met de kraan open. Na elke mooie dag kijken zij op tegen een heel karwei waarbij zeker 140 vuilnisbakken worden geleegd en het zand tot op 10 centimeter diepte wordt gezeefd om alle afval te verwijderen. “Mensen komen hier op vakantie en zijn weg uit de dagelijkse sleur. Dan is afval niet hun prioriteit”, zegt Nico Germonprez van de beheerder van het Blankenbergse openbaar domein.

Even verderop in Bredene is het equivalent van tien voltijdse krachten elke dag bezig met het strand en de duinen proper te maken. “Per week in het topseizoen halen we gemiddeld 12 ton afval op”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe (SP.A). Toch leeft hij in hoop dat hij zijn kuisploegen in de toekomst kan afbouwen. “We confronteren mensen aan iedere strandingang met de problematiek: met infoborden en met kijkkasten vol peuken en blikjes. Daardoor zien we dat strandgangers ervoor kiezen om een halfuurtje het strand op te ruimen in de plaats van op hun handdoek te blijven liggen.”

Veel vuilnisbakken

Volgens Nieuwpoortse burgemeester Geert Vanden Broucke ligt de beste oplossing nog altijd bij het aanbieden van vuilnisbakken. Heel veel vuilnisbakken. “Wie bij ons van het strand komt, moet niet meer dan 20 meter naar links of naar rechts wandelen om zijn afval te dumpen in een van de vuilnisbakken. Die worden een aantal keren per dag gecontroleerd en geleegd.”

De West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé ziet het minder rooskleurig. Hij is naar eigen zeggen gefrustreerd en gedegouteerd door wat hij na een zomerdag aan zwerfvuil ziet achterblijven op de stranden aan onze kust. “Ondanks al onze acties blijven de strandgangers vuilnis achterlaten. Met pijn in het hart stel ik vast dat onze strandgangers een bende ‘vuilaards’ zijn. De oplossing? Sensibiliseren helpt blijkbaar aan geen kanten. We moeten hen in hun portefeuille treffen als we het probleem willen oplossen.”