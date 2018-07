Dronken man gijzelt vriendin in Laken en dreigt ermee appartement op te blazen

Brussel - Een man heeft maandagavond zijn vriendin gegijzeld in een appartement in de Paleizenstraat in Laken. Toen de politie wilde tussenkomen, dreigde de man de woning op te blazen. Uiteindelijk kon de verdachte toch aangehouden worden. Hij was dronken. Het parket van Brussel laat weten dat er niemand gewond raakte.

De gijzeling deed zich voor omstreeks 21 uur. Om een nog onbekende reden hield de verdachte zijn vriendin gegijzeld en dreigde hij de woning te laten ontploffen. De man had een half uur eerder zelf de politie gebeld om te vertellen wat hij van plan was. Uiteindelijk werd de verdachte aangehouden in een dronken toestand.

De politie was omstreeks 21.45 uur nog steeds ter plaatse om de woning te doorzoeken en er zeker van te zijn dat er geen explosieven zijn.

De verdachte is bekend bij de politiediensten, laat het parket nog weten.