500 euro voor tip naar vandalen die koe vernielden: “De emotionele waarde is veel groter”

Galmaarden - Iedereen weet de polyester koe, geschilderd in de kleuren van het wapenschild van Galmaarden, op de grens met Tollembeek staan. Maar sinds maandag is ze uit het zicht verdwenen na vandalisme.

In de nacht van zaterdag op zondag kreeg de polyester koe van het gezin Demanet op de grens van Tollembeek met Galmaarden in de Tollembeekstraat rond 22.45 uur te maken met vandalisme. Het kunstwerk, beschilderd door kunstenaar Michael Peetermans in de kleuren van het wapenschild van Galmaarden met daarop het huisnummer van de eigenaars, is daarbij volledig vernield.

“We hoorden ’s avonds geluid en zijn buiten met zaklampen beginnen rondlopen. Toen mijn zoon aan de voorzijde iemand zag bewegen, liepen ze al weg richting Tollembeek. Pas toen vonden we onze koe onherstelbaar beschadigd”, vertelt Philip Demanet.

Jonge daders

Hij deed aangifte bij de politie, die een buurtonderzoek zijn gestart. “De kans dat de daders worden gevat is vrij reëel, aangezien er duidelijke camerabeelden in de buurt zouden zijn genomen van de jonge daders.”

Demanet looft ook zelf een premie uit. “De gouden tip die leidt naar de daders is ons 500 euro waard. De materiële schade, die neerkomt op zo’n 1.000 euro, vinden we niet zo erg, maar de emotionele waarde is groot. De koe was een herkenningspunt in Galmaarden. Iedereen wist ons wonen aan de gekleurde koe.”

Belgische vlag

Bij de buren zouden ook bloemen zijn afgetrokken en de uithangende Belgische vlag zou zijn gestolen die bewuste nacht. Tips kunnen worden gemaild naar info@demanet.be.