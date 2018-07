Brandweer onderbemand en overbelast: wespenverdelging moet wachten en “de stad is niet beschermd”

Leuven / Heverlee - De Leuvense brandweer is momenteel onderbemand en overbelast. Door de gevolgen van onder andere de aanhoudende droogte en een personeelstekort lopen de wachttijden voor wespenverdelging op tot vier werkdagen. De brandweer stelt daarom alternatieven voor.

Een tiental brandweermannen bestreed maandagnamiddag twee uur lang een twee hectare grote weidebrand aan de Bornestraat in Wilsele. Bijna gelijktijdig moest een ploeg uitrukken voor een persoonsongeval op de E40.

“De stad is momenteel niet beschermd”, aldus een bron bij de Leuvense brandweer die liever anoniem blijft. “Van de 15 aangemelde brandweermannen zijn er nog maar twee aanwezig in de kazerne voor de dispatching.”

Door bijvoorbeeld verlof en ziekte zijn een twintigtal brandweermannen in deze ploeg momenteel niet aan de slag.

Vertraagde wespenverdelging

De verdelging van wespennesten staat momenteel dan ook op een laag pitje. Al wie de voorbije dagen melding maakte van een nestje op zolder of in de haag moet geduld oefenen. “Intussen hebben we een achterstand van negentig meldingen”, aldus de Leuvense brandweer. “Concreet betekent dat een wachttijd van drie tot vier werkdagen.”

Voor de vertragingen worden verschillende redenen aangehaald. “Er is de administratieve rompslomp bij de verwerking van de aanvragen, een nijpend tekort aan vrijwilligers en door de vakantieperiode merken de mensen bij hen thuis veel meer zaken op dan tijdens een gewone werkweek, met meer meldingen tot gevolg”, luidt het.

Geprikkeld

Bij de collega’s van de brandweerzone Vlaams-Brabant West krijgt men al enkele dagen gemiddeld vijftig oproepen voor het verdelgen van wespennesten. Dat zijn er ongeveer dertig meer dan op een normale dag in de zomerperiode. “Er komen meer aanvragen binnen dan dat we er kunnen verwerken”, aldus woordvoerder Alain Habils. “We doen dan ook ons uiterste best om tussen zonsopgang en zonsondergang te werken, met alle mogelijke mensen, maar zelfs dan volstaat het niet. Een aantal mensen reageert dan ook wat geprikkeld of is niet tevreden omdat we niet snel genoeg opdagen.”

Niet op ladders kruipen

Ondanks dat het verdelgen van wespen in het opdrachtenpakket van de brandweer zit, betaalt de burger voor de dienstverlening in de zone Oost 63,77 euro, bij de buren van de zone West leggen de bewoners 75,02 euro op tafel. “Dat is een aanzienlijk bedrag. Daarom adviseer ik de burger mierenpoeder te kopen in de winkel. Een bus kost 13 tot 14 euro en is ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat, als de wespen slapen, makkelijk aan te brengen in bereikbare nesten. We vragen de mensen wel niet op ladders te kruipen. Als het nest niet bereikbaar is, kan je nog altijd een privébedrijf laten komen. Ook zij doen dat werk tegen een lagere vergoeding dan de brandweer”, luidt het nog.

Gunstige windrichting

Bij de weidebrand in Wilsele raakte niemand gewond. Een aanzienlijke hoeveelheid strobalen zijn wel verteerd door het vuur. Tijdens de bluswerken werd extra bluswater aangevoerd door een boer en een bedrijf. Door een “waterband” aan te leggen rond de vuurhaard kregen de betrokkenen het vuur onder controle. Een aanpalende woning en een achtergelegen bos werden door de gunstige windrichting gevrijwaard.