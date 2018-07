Waarom de transfergekte vroeger dan vorig jaar losbarst, maar Eden Hazard nog even tijd heeft

Rust! Of dat had u toch gedacht. Met het wereldkampioenschap nog maar net achter de kiezen breekt alweer de tijd van eerste speeldagen en – vooral – transfers aan. In België blijft de transfermarkt nog open tot eind augustus, maar de Premier League sluit dit seizoen de deuren al op de dag voor de competitie daadwerkelijk begint: donderdag 9 augustus. Vijf vragen over de vervroegde transferdeadline.