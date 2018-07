CLUBNIEUWS. Carcela zorgt voor onrust bij Standard, Anderlecht volgt Zweedse verdediger

Mehdi Carcela zorgt voor de nodige onrust bij Standard, nadat hij gisteren zonder toestemming afwezig was op training. Anderlecht zoekt ondertussen voort naar defensieve versterking en heeft nu een oogje laten vallen op een Zweed. Uw clubnieuws van de dag.

Carcela zonder toestemming afwezig op training

Slechte punten voor Mehdi Carcela. De vleugelspits van Standard had gisteren moeten aansluiten op training, maar meldde zich niet. De Luikse club kreeg geen verklaring van de Marokkaanse international.

Carcela was met Marokko actief op het voorbije WK en had daardoor recht op extra vakantie. De dribbelaar, die eind mei definitief vastgelegd werd, moest er gisteren weer aan beginnen bij de Rouches, maar viel nergens te bespeuren. Zonder uitleg stuurde hij zijn kat naar de training. Het is vooralsnog onduidelijk wat zijn beweegredenen zijn. Zowel hij als zijn vertegenwoordiger waren niet bereikbaar voor commentaar. Bij Standard betreuren ze de situatie.

In principe mag de 29-jarige buitenspeler zich aan een stevige boete verwachten. Dat was bij Junior Edmilson alleszins het geval. De Braziliaanse Belg deed het kunstje van zijn teamgenoot vorige maand al voor. Hij voegde zich uiteindelijk een week later dan voorzien, op maandag 25 juni, bij de selectie van trainer Michel Preud’homme. Aanstaande zondag staat voor Standard de Supercup tegen Club Brugge op het programma. (bfa)

Anderlecht volgt transfervrije Zweed

De makelaars van Kara schermen met aanbiedingen uit Engeland en Rusland, maar hopen toch vooral op Galata­saray. Anderlecht zoekt ondertussen voort naar defensieve versterking om Kara straks te vervangen. Zo heeft RSCA nu een oogje op Emil Bergström (25). De robuuste Zweedse verdediger verbrak drie dagen geleden zijn contract bij het Russische Rubin Kazan wegens wanbetalingen en is dus transfervrij. Vorig seizoen werd hij nog uitgeleend aan het Zwitserse Grashoppers Zürich en daar was Bergström onbetwist titularis. Hij verzamelde ook al drie caps voor Zweden, maar was niet op het WK. Ook Basel en Udinese zijn geïnteresseerd in zijn diensten.

Ook de Gambiaan Bubbacar Sanneh van het Deense Midtjylland staat op de lijst van Anderlecht, maar die kost minstens zeven miljoen. (jug)

*** Opvallende afwezige bij de ploegvoorstelling van AA Gent was Rangelo Janga. De aanvaller is op weg naar Kazachstan, waar hij een contract zal tekenen bij SC Astana. (ssg)

*** Youssef Attal (22) trekt naar Nice. De Algerijnse verdediger levert Kortrijk bijna twee miljoen euro op.(fbu)

*** Dolly Menga (25, ex-STVV en Lierse) krijgt een week extra om zich te bewijzen bij Eupen. De aanvaller is einde contract bij Blackpool.(thst)

*** KV Mechelen wil nog altijd Joachim Van Damme (26), maar aangezien Waasland­-Beveren moeilijk blijft doen, is ook Gertjan De Mets (31, Zulte Waregem) een optie.(dvd)

*** De onderhandelingen tussen Genk en John Janer Lucumi, de belangrijkste kandidaat-opvolger van Omar Colley als centrale verdediger, zitten in de laatste rechte lijn. De 20-jarige Colombiaan van Deportivo Cali kan voor vier seizoenen tekenen.(mg)