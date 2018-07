Supermarkten worden straks mini-apotheek

Federaal minister van Volksgezondheid ­Maggie De Block (Open VLD) werkt aan een ­Koninklijk Besluit waardoor supermarkten en andere winkels ook medische hulpmiddelen mogen verkopen, zoals steriele pleisters en zelftesten. Dat moet van Europa.

De verkoop van geneesmiddelen blijft in België een exclusief recht van apothekers. Daar doet Europa niet moeilijk over. Maar dat supermarkten en andere winkels geen medische hulpmiddelen zoals protheses, hiv-tests en steriele pleisters tegen brandwonden mogen verkopen, is volgens Europa in strijd met het vrij verkeer van goederen.

“Daarom bereiden we een Koninklijk Besluit (KB) voor om de distributiewet van medische hulpmiddelen aan te passen”, zegt Maggie De Block. “Vandaag mogen bijvoorbeeld enkel apothekers en thuiszorgwinkels protheses en andere medische hulpmiddelen verkopen. Dat komt niet meer overeen met de Europese regelgeving.”

Dat geldt eveneens voor borstimplantaten. “In principe moet de patiënt zich vandaag met een voorschrift aanmelden bij de apotheek en zich daarna naar het ziekenhuis begeven. Dit moet worden herzien”, zegt De Block. “Ook steriele middelen zullen in supermarkten kunnen worden verkocht. Dat gebeurt dan wel met flankerende maat­regelen, om de veiligheid van de patiënt te garanderen.”

De minister kan nog niet zeggen wanneer het KB in werking treedt. “De timing moeten we nog bepalen.”

Neussprays en vetverbranders

Volgens het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) zal de nieuwe richtlijn veel ver­anderen. “Ook sommige vetverbranders kunnen dan in supermarkten worden verkocht”, zegt woordvoerder Olivier Christiaens. “Net als neusdruppels van fysio­logisch water voor baby’s en kleine kinderen. Maar supermarkten zullen nog steeds geen neussprays mogen verkopen, want dat zijn geneesmiddelen. En dan zijn er allerlei zelftesten, zoals op zwangerschap en hiv. Vandaag is de verkoop door supermarkten niet expliciet verboden. In het nieuwe KB zal die verkoop duidelijker worden vrij­gemaakt”, zegt Christiaens.

Lidl is enthousiast

Warenhuisketen Lidl reageert positief. “Wij verkopen in Duitsland al medische hulpmiddelen”, zegt woordvoerder Isabelle Colbrandt. “De wetgeving is daar veel flexibeler dan bij ons.”

Maar niet iedereen is positief. De Orde der Apothekers heeft nog geen officieel standpunt ingenomen, maar voorzitter Gert Laekeman spreekt zich in eigen naam kritisch uit. “Europa baseert zich met het vrij verkeer van goederen op een economische maatregel. Maar apothekers hebben een eed gezworen waarin ze het medische ­belang van de patiënt vooropstellen”, zegt Gert Laekeman, ook professor emeritus in de farmacologie aan de KU Leuven.

“Wie medische hulpmiddelen verkoopt, moet dat doen met een zorgreflex. Ik denk niet dat supermarkten een professionele zorgverstrekker zullen plaatsen bij de rayons. Hopelijk worden in het KB voldoende veiligheidsmarges ingebouwd.”