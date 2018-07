Ruim twintig gewonden bij “lavatour” op Hawaï

Op Hawaï zijn maandag 23 mensen gewond geraakt toen hun tourboot geraakt werd door een vulkanische bom. Dat heeft de civiele bescherming van het eiland gemeld. Vier gewonden, onder wie een vrouw van in de twintig met een gebroken dijbeen, moesten worden overgebracht naar het ziekenhuis. De anderen werden verzorgd in een lokaal medisch centrum of door de brandweer.