Poetin vindt Trump “interessante gesprekspartner”

De Russische president Vladimir Poetin heeft na zijn ontmoeting met Donald Trump enkel lovende woorden voor zijn Amerikaanse ambtsgenoot. Na hun ontmoeting in het Finse Helsinki omschrijft Poetin hem als “competent” en een “interessante gesprekspartner”.

“Hij is een heel competent persoon. Hij kent zijn dossiers, hij luistert en neemt nota van argumenten”, zei Poetin over Trump in een interview met de Russische staatstelevisie na hun ontmoeting. “Bij sommige kwesties houdt hij vast aan zijn meningen”, stelt de Rus wel. Hij verwijst daarbij naar het beslissing van de Verenigde Staten om zich terug te trekken uit de atoomdeal met Iran.

De Amerikaanse president is ook een “interessante gesprekspartner”. “Iedereen denkt dat hij alleen een zakenman is. Ik denk dat dat niet waar is, want hij is al een echte politicus”, aldus Poetin. “Hij kan luisteren en begrijpt wat zijn kiezers of het publiek van hem verwachten. Hij levert op dat vlak goed werk.”

Een nieuwe ontmoeting tussen beide staatshoofden is nog niet vastgelegd, maar zou snel weer kunnen plaatsvinden in de marge van internationale vergaderingen in Azië of tijdens de G20 in Argentinië in november, gaf Poetin nog te kennen.