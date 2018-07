Crisis Samusocial: dreigend tekort aan waterflesjes wegens gebrek aan partners

Pascale Peraita en Yvan Mayeur tijdens een persconferentie in maart, nu zit de Brusselse daklozenorganisatie in slechte papieren. Foto: BELGA

Brussel - Door het schandaal rond Samusocial zit de Brusselse daklozenorganisatie in slechte papieren. Veel partners zijn afgehaakt en dat heeft gevolgen voor de werking. Bij een nieuwe hittegolf dreigt er een tekort aan waterflesjes. Samusocial lanceert daarom dinsdag een videocampagne om nieuwe partners aan te trekken.

De vertrouwenscrisis en de haperende partnerwerking hebben een rechtstreeks effect op de acties op het terrein en hypothekeren de hulp die de medisch-sociale teams aan daklozen kunnen bieden. Een voorbeeld daarvan zijn de waterflesjes, die deel uitmaken van het hitteplan van Samusocial. Momenteel is er een tekort van 15.000 flesjes om de zomer door te komen.

Om het aantal partners weer op te krikken, lanceert de Brusselse daklozenorganisatie dinsdag een videocampagne. Daarin wordt een dakloze in hartje zomer ondergesneeuwd en houdt hij een bordje vast met het opschrift: “Wacht niet tot de winter om u over ons te ontfermen.”

Samusocial wil het grote publiek daarnaast duidelijk maken dat de organisatie vandaag op een correcte manier functioneert en het schandaal volledig achter zich heeft gelaten. “Er is een nieuwe leiding die afkomstig is uit de burgermaatschappij en die werkt met één enkele doelstelling: de vereniging op het juiste spoor zetten en ze uitbouwen tot een voorbeeld van goed en transparant bestuur”, benadrukt de organisatie in een persbericht.