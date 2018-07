Franse speler is Belgische verwijten na halve finale op WK duidelijk nog niet vergeten op huldiging in Parijs

Op weg naar de wereldtitel klopte Frankrijk België in de halve finale. Mooi was het niet, wat Eden Hazard tot de uitspraak verleidde dat hij “liever verliest zoals de Belgen dan wint zoals de Fransen.” Dat vond ook Courtois, verwijten die de Franse linksachter Lucas Hernandez duidelijk niet vergeten is: tijdens de huldiging in Parijs riep hij nog enkele keren “Pour la Belgique” voor ploegmaat Giroud hem de mond snoerde mond en het Franse volkslied inzette.