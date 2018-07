WK nog maar afgelopen en stadion staat al bijna op instorten na hevige regenbui

Een van de stadions waar wedstrijden van het WK werden gespeeld, raakte zwaar beschadigd na een hevige regenbui. Door het regenwater ontstond een modderstroom bij een van de ingangen van het stadion van Wolgograd, waardoor er nu een gapend gat in het wegdek zit en het voetpad bedolven is onder een dikke laag modder. Volgens een woordvoerder van het ministerie van sport zijn er binnen in het stadion ook verschillende, ernstige lekken gevonden en zal het een tijde duren om het bouwwerk te herstellen.