Trump haalt zich de woede van Republikeinen en Democraten op de hals: is hij nu echt te ver gegaan?

De uitspraken van president Trump na zijn ontmoeting met zijn Russische ambtsgenoot Poetin zijn bij Republikeinen en Democraten in het verkeerde keelgat geschoten. Zo ontkende hij dat er sprake is van Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Langs beide partijlijnen wordt verbouwereerd gereageerd nadat dat de president zijn eigen veiligheidsdiensten publiekelijk afvalt. “Zelfs voor Trump zijn deze uitspraken ongezien”, vertelt Michiel Vos aan Radio 1.

“Dit was niets minder dan hoogverraad”, schreef voormalig CIA-baas John O. Brennan gisteren op Twitter. “Dit is schaamteloos”, aldus Republikeinse senator Jeff Flakeen “dat de president de kant van Poetin kiest en niet van zijn eigen inlichtingendiensten, en de Verenigde Staten de schuld geeft van de Russische aanval op onze democratie is een complete schande”, aldus Democratisch gouverneur Mark Warner. Tot slot vond Republikeins zwaargewicht John McCain de vertoning van Trump “één van de meest schandelijke vertoningen van een Amerikaanse president ooit.”

Donald Trump’s press conference performance in Helsinki rises to & exceeds the threshold of “high crimes & misdemeanors.” It was nothing short of treasonous. Not only were Trump’s comments imbecilic, he is wholly in the pocket of Putin. Republican Patriots: Where are you??? — John O. Brennan (@JohnBrennan) July 16, 2018

Every single day, I find myself asking: what do the Russians have on @realDonaldTrump personally, financially, & politically? The answer to that question is that only thing that explains his behavior & his refusal to stand up to Putin. #ABetterDeal — Nancy Pelosi (@NancyPelosi) July 16, 2018

De uitspraken van beide presidenten waren dan ook zacht gesteld ‘bijzonder’. “De koude oorlog is iets van het verleden”, zei Poetin. “Ik zie geen reden waarom Rusland zich gemoeid zou hebben met onze verkiezingen”, stelde Trump.

“Vooral dat Trump de uitspraken deed terwijl hij in het buitenland is en daar voor de hele wereld de eigen Amerikaanse veiligheidsgemeenschap in zijn hemd te zetten, dat is zelfs voor de VS ongezien”, aldus Amerika-kenner en -correspondent Michiel Vos aan Radio 1.

Trump kreeg een voetbal van Poetin en gooide die prompt naar Melania. Foto: REUTERS

Zelfs kritiek van Fox News

Trump krijgt kritiek van beide kampen en zelfs het uiterst Trump-gezinde Fox News keerde zich tegen hun president. De kritiek luidde dat Trump helemaal in de hand van Poetin speelt en “dat doet hier in de VS weer de vraag rijzen of de Russen informatie heeft waardoor ze Trump in de hand hebben”, aldus nog Vos. Het ontkennen van die Russische inmenging is volgens Vos in feite Trump-gedrag pur sang want “Russische inmenging zou immers een smet zijn op zijn briljante overwinning”.

Na de persconferentie herbevestigden de Amerikaanse veiligheidsdiensten dat er wel degelijk sprake is van Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zo hebben Russische hackers ingebroken op de e-mailservers van Hillary Clinton en zijn ze aan de haal gegaan met 33.000 e-mails.

