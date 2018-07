Speurders ontmaskeren onvindbare moordenaar van 8-jarig meisje na 30 jaar dankzij nieuwe DNA-techniek

Meer dan dertig jaar na de verkrachting en moord op de 8-jarige April Tinsley heeft de politie een 59-jarige man opgepakt. De speurders kwamen John D. Miller uit Indiana op het spoor door een nieuwe DNA-techniek. De man gaf de feiten toe.

In april 1988 verdween de 8-jarige April Tinsley, die in het Amerikaanse Fort Wayne woonde, toen ze naar een vriendinnetje wandelde om een paraplu op te pikken. Het meisje werd pas drie dagen later door een jogger teruggevonden in een gracht in Spencerville, een dorp op ruim 30 kilometer van haar woonplaats. Ze was verkracht en vermoord, bleek uit de autopsie.

De zoektocht naar de dader werd een bijzonder frustrerende voor de speurders. Ze vonden wel DNA-materiaal van de vermoedelijke dader op haar ondergoed, maar dat kon aan niemand gelinkt worden. Het werd alleen maar erger toen de dader de speurders uitdaagde door in mei 1990 een briefje achter te laten in een schuur. “Ik heb de 8-jarige April Tinsley vermoord”, stond erop. “Heb je haar andere schoen al gevonden? Haha, ik ga opnieuw doden.”

Condooms

Foto: AP

Veel wijzer werd de politie daar niet van. In 2004 deden de speurders een nieuwe ontdekking, die veertien jaar later cruciaal zou blijken. Ze vonden drie gebruikte condooms en een briefje, waarop te lezen was dat ze gebruikt waren door de verkrachter en moordenaar van Tinsley.

Onderzoek op de condooms leverde niets op, tot er eerder dit jaar een nieuwe DNA-test op toegepast werd. Eindelijk was er wel die doorbraak. Dankzij het werk van de onderzoekers kwamen twee broers als enige verdachten naar voren. Toen de politie daarna het vuilnis van de 59-jarige John D. Miller uit Indiana doorzocht en er opnieuw drie gebruikte condooms vond, bleek het DNA overeen te komen met het DNA op de eerder gevonden condooms en op de onderbroek van het vermoorde meisje.

Bekentenissen

Foto: AP

Op 15 juli confronteerde de politie van Indiana de verdachte voor de deur van zijn woning. Toen de agenten hem vroegen of hij wist waarom ze met hem wilden praten, zei hij meteen “Ashley Tinsley”. Hij zei niet te kunnen uitleggen wat er gebeurd was met het meisje, maar gaf wel toe dat hij haar op 1 april 1988 ontvoerd had. Daar had hij seks met haar en vermoordde hij haar, bekende hij. De man zei dat hij het meisje gewurgd had zodat ze hem niet zou aangeven bij de politie. De moord zelf duurde 10 minuten en erna verminkte hij haar levenloze lichaam.

Miller gaf toe dat hij de volgende ochtend haar lichaam in een gracht gedumpt heeft. De 59-jarige man wordt aangeklaagd voor moord, geweld tegen kinderen en criminele opsluiting.