Moeder beschuldigd van dood baby nadat dodelijke mix van drugs werd gevonden in haar moedermelk

Een 30-jarige moeder wordt ervan beschuldigd dat ze verantwoordelijk is voor de dood van haar elf weken oude baby. Die kwam om het leven na het drinken van moedermelk waar een dodelijk mix van drugs in gevonden werd.

Foto: AP

De elf weken oude baby kwam om het leven op 2 april. Eerder die nacht was het jongetje huilend wakker geworden. De mama, de 30-jarige Samantha Jones uit Pennsylvania, verklaarde aan de politie dat ze te moe was om een flesje op te warmen voor haar zoon. Ze gaf hem dan maar borstvoeding.

Toen ze even later wakker werd, trof ze haar zoon lijkbleek aan en zag ze bloederig slijm uit zijn mond komen. Ze belde de hulpdiensten, die het kind probeerden te reanimeren en in leven te houden, maar rond 8.30 uur ’s ochtends werd de baby dood verklaard.

Uit onderzoek na het overlijden bleek dat het jongetje gestorven was door vergiftiging door de combinatie van methadon, amfetamine en methamfetamine. Een dodelijke mix van drugs, die de moeder deels verklaarde door het feit dat ze methadon voorgeschreven kreeg omdat ze verslaafd was aan pijnstillers.

Jonas werd vrijgelaten nadat een borgsom van 3 miljoen dollar betaald werd en moet in afwachting van haar proces uit de buurt blijven van iedereen die jonger dan 18 jaar is.