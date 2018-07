“Kwetsbare” Belg die geen Engels spreekt na drie dagen teruggevonden in Londens park

Een Brugse man die vrijdag spoorloos verdween nabij de Londense Big Ben is na drie dagen veilig en wel teruggevonden. Dat meldt de directeur van Oranje VZW, de organisatie waarmee de man op reis was. Hij heeft drie dagen alleen rondgedoold, maar schijnt in goede gezondheid te verkeren.

Hoog alarm afgelopen vrijdag: de Belgische L.B. (57) verdween tijdens en groepsreis met een VZW die zich inzet voor mensen met een beperking. Vrijdag kwam de groep, nabij de Big Ben per ongeluk terecht in een manifestatie tegen Trump. In de chaos raakte de man zijn reisgezellen kwijt.

De verdwijning werd al snel zorgwekkend, omdat B. een bipolaire stoornis heeft en zijn medicatie dringend nodig had. Omdat hij een metropasje op zak had, werd even gevreesd dat hij op eigen houtje zou zijn doorgereisd.

Na drie dagen zoeken is de man terecht. Hij werd gevonden in een Londens parkje, niet ver van waar hij verdween. Op het eerste gezicht lijkt hij in goede gezondheid te verkeren. De directeur van de VZW laat nog weten dat zijn begeleiders hem zijn en dat ze vandaag nog terug naar België te reizen.