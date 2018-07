Alle scheidsrechters uit eerste en tweede klasse raken door fysieke tests, behalve eentje

Vanochtend legden de scheidsrechters uit 1A en 1B hun fysieke testen af. Iedereen is geslaagd, behalve Frederik Geldhof. De 41-jarige West-Vlaamse ref faalde voor de sprints (zes keer 40 meter in 6 seconden), waar hij gezien zijn leeftijd ook wat voor vreesde. De conditietest (veertig keer 75 meter in 15 seconden) deed hij dus niet meer mee. Geldhof mist daardoor de competitiestart en zal moeten wachten op de herkansing op 23 augustus om in actie te mogen komen.

De mislukte test is een streep door de rekening van Geldhof, want ook vorig seizoen liep het steevast mis. Pas eind februari, toen hij zijn derde kans kreeg, raakte Geldhof door zijn testen. Voordien liep het mis, ook door een blessure.

Andere refs wel geslaagd

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist is desalniettemin erg tevreden want 22 van zijn 23 refs zijn dus wél geslaagd en zijn klaar om vanaf volgend weekend opnieuw te fluiten. In de namiddag leggen ze nog hun theoretisch ‘examen’ af, maar aangezien vorig jaar Erik Lambrechts daar de eerste keer voor faalde, is iedereen op zijn hoede en worden er geen problemen verwacht. De enige die vandaag niet in actie komt is Jonathan Lardot. Hij is momenteel actief op het EK U19 in Finland, dat gisteren begon en waar hij een van de zes refs is.