Dj’s en producers krijgen eigen kliniek op Ibiza

Op het eiland Ibiza, de geliefde vakantiebestemming van menig feestganger, is de allereerste dj-kliniek geopend. In Remedy State zullen voortaan (enkel) dj’s, producers en mensen die in het nachtleven werken, terecht kunnen om zich te laten behandelen. Het idee ontstond na de dood van de Zweedse dj Avicii en werd uiteindelijk uitgevoerd door producer Ben Turner.

Het Balearen eiland Ibiza verandert elke zomer in het mekka van elektronische en house muziek. Dj’s van over de hele wereld komen er dag en nacht draaien, maar ook producers en licht- en klank technici draaien er overuren. De feestjes spreken er dan ook tot de verbeelding, de decors doen wegdromen.

Maar het leven van een dj is er een van uitersten en de uitdagingen die ermee gepaard gaan, zorgden al vaker voor persoonlijke drama’s. Het overlijden van Tim Bergling, de Zweedse top-dj gekend als Avicii, is er een recent voorbeeld van en zette ook andere dj’s tot nadenken. Producer Ben Turner, manager van onder meer Richie Hawtin, nam uiteindelijk het voortouw en richtte de allereerste dj-kliniek op: de Remedy State. Het gaat om een gezondheidscentrum voor personen die in het nachtleven werken en bevindt zich in de gemeente San Josep op Ibiza.

Slopend werktempo, alcohol en drugs

Volgens een onderzoek van de Britse liefdadigheidsinstelling Help Musicians UK hebben muzikanten drie keer zoveel kans om aan angststoornissen en depressie te lijden. Een hoog werktempo, slapeloze nachten, het continue reizen en de bijhorende lange vluchten, de werkschema’s zonder structuur, de eenzaamheid, de idolisering van de fans, gemakkelijke toegang tot alcohol en drugs, … Het zijn allemaal uitdagingen waar de sector mee te maken krijgt.

“Zelfs zonder drugs of alcohol is het niet goed om op tournee te gaan”, aldus Pete Tong. De dj richtte samen met Ben Turner de International Music Summit op, een driedaagse conferentie voor dj’s van over de hele wereld.

Voeding, slaap en coaching

Het zweverige kantje van Ibiza bleef wel behouden in het gezondheidscentrum. De dj-kliniek is geïnspireerd door ayurveda, een traditionele geneeswijze uit het Indiase subcontinent, aldus nieuwswebsite Spanje Vandaag. Er wordt aan slaapregulatie, fysiotherapie, voedingswaarde begeleiding gewerkt. Maar er wordt ook grondig medische geëvalueerd.

Afgelopen mei vond er een eerste retraite plaats in Remedy State, een reeks georganiseerde sessies met een focus op biologische maaltijden, natuur (denk: strandwandelingen bij zonsondergang), personal coaching, …

. @DoctorNorman Rosenthal illuminated the proven physical and psychological benefits of Transcendental Meditation including reduction in blood pressure and associated death rates from heart attack and stroke, reduction of anxiety, and help managing ADD and ADHD. pic.twitter.com/TJSvw4jxzH — REMEDY STATE (@RemedyState) June 1, 2018