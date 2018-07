Archeologen meten schade aan pyramide op na verwoestende aardbeving, maar vinden oeroude tempel

De verwoestingen die een aardbeving vorig jaar aanrichtte in Mexico, hebben geleid tot een verbazingwekkende ontdekking. Archeologen troffen er een meer dan 800 jaar oude tempel aan.

Op 19 september 2017 werd Mexico getroffen door een zware aardbeving, met een kracht van 7,1 op de schaal van Richter. De verwoestingen waren aanzienlijk. Onder meer de historische site van Teopanzalco liep ernstige schade op.

Archeologen zijn de voorbije maanden druk in de weer geweest om de verwoestingen aan de site in kaart te brengen. Daarbij deden ze een opmerkelijke vondst: ze stuitten op een tempel die meer dan 800 jaar oud is. Het bouwwerk zou dateren van 1150.

Een ploeg van het Nationaal Instituut voor Antropologie en Geschiedenis (INAH) bouwde twee tunnels om de situatie te onderzoeken. Dat deden ze in de tempel van regengod Tialoc en tussen die tempel en de temple van oorlogsgod Huitzilopochtli.

“Tijdens graafwerken in de tempel van Tialoc merkten we dat stenen los zaten en de kern niet al te stabiel was”, zegt archeologe Barbara Konieczna van INAH. Tijdens hun zoektocht naar een stevigere ondergrond, vonden Konieczna en haar team de tot dan onbekende tempel. De restanten van de tempel zouden nog 6 bij 4 meter groot zijn.

