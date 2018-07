Rel binnen brandweerkorps bereikt triest dieptepunt: geldinzameling om eigen baas dood te laten rijden

Leen Schaap, commandant bij het Amsterdamse brandweerkorps, is door zijn eigen personeel met de dood bedreigd. Dat schrijft de Nederlandse krant AD. Het is een triest dieptepunt van een dispuut dat al sinds 2016 aansleept.

Het Openbaar Ministerie voert momenteel een onderzoek naar de doodsbedreigingen aan brandweercommandant Leen Schaap. Hij kwam in 2016 aan boord bij het Amsterdamse brandweerkorps, om er een einde te maken aan de heersende machocultuur. Al bleek dat een loodzware opdracht. Hij blijft er naar eigen zeggen tegenkanting krijgen van “kleine groep die het aan het verpesten is”. Een groep die geen zin heeft in een mentaliteitsverandering en die hem al eens de toegang tot de kazernes heeft ontzegd.

De gesloten brandweercultuur, waar iedereen 24/24 bij elkaar zit, zou zelfs uitsluiting en racisme aanwakkeren onder sommige personeelsleden. In 2017 zag de directie zich op een bepaald moment zelfs genoodzaakt om een brandweerman tijdelijk te schorsen wegens racistische uitlatingen. Hij zou gesproken hebben over ‘zwarte apen’ en ‘kanker-Marokkanen’. Een schorsing die even later door een rechter werd teruggedraaid. De beslissing werd door enkele brandweerlieden op gejuich onthaald. Ze zagen het als overwinning tégen de korpsleiding.

Geldinzameling

En dan was er nog het incident van enkele grapjassen. Zij kwamen vorig jaar op het idee om een dildo te verstoppen in de bureaulade van een administratief medewerkster. Die was er allerminst mee opgezet en Schaap vergeleek het voorval op het intranet met de #metoo-discussie. Waarop de brandweerlieden gevat reageerden: “Humor is het perfecte glijmiddel voor een gezonde geest”.

Begin 2018 gingen enkele personeelsleden wellicht de stap te ver. Enkelen van hen zouden een geldinzamelingsactie gehouden hebben om hun baas dood te laten rijden, zo kreeg de Nederlandse krant AD bevestigd. Schaap deed in februari en maart daarvoor aangifte. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, al staat de commandant momenteel onder bewaking omdat de situatie zodanig ernstig zou zijn.

Maar Schaap zelf geeft niet op. Hij verlengde in april zijn contract en is ervan overtuigd dat hij de cultuur in de kazerne definitief kan veranderen. “Er werken zoveel goede mensen bij de brandweer en ik zou zo graag willen dat ze zich niet meer laten leiden door een kleine groep die het aan het verpesten is. Het werk dat ik hier heb gedaan, laat ik niet verloren gaan”, aldus de brandweercommandant tegen AD.