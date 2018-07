Automobilist omgekomen in brand na frontale botsing in Grand-Halleux

In de Luxemburgse gemeente Grand-Halleux (Vielsalm) is maandagavond rond 22 uur een zestiger omgekomen bij een verkeersongeval. Zijn voertuig kwam frontaal in botsing met een pick-uptruck die in volle vaart kwam aangereden, aldus het parket van Luxemburg. De pick-up, met twee mensen aan boord, belandde in de berm. Het andere voertuig vatte vuur, de bestuurder kwam om in die brand.