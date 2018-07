Beerschot Wilrijk laat Guillaume François gaan

Guillaume François is niet langer een speler van KFCO Beerschot Wilrijk. De 28-jarige rechtervleugelverdediger was einde contract op het Kiel.

François kreeg deze zomer nog een nieuw voorstel van de club, maar wou alleen een verbintenis voor meerdere seizoenen ondertekenen. Daar is Beerschot Wilrijk niet op ingegaan. François speelde meer dan 120 duels voor Beerschot AC en Beerschot Wilrijk, verspreid over twee periodes.

Het voorbije seizoen kwam hij in 33 duels in actie en maakte hij 5 goals, maar hij was niet altijd zeker van een basisplaats.

Nieuwe rechtsback

Intussen is er al een nieuwe rechtsback neergestreken op de oefenvelden van Beerschot Wilrijk. De Franse testspeler Brandon Agounon (23) mag zich de komende dagen proberen bewijzen. Agounon speelde het voorbije seizoen bij Boulogne in de Franse derde klasse en trok deze zomer naar het Cypriotische Ermis Aradippouzal. De Fransman zal allicht een kans krijgen in een van de twee oefenduels die deze week op het programma staan.

Morgenavond speelt Beerschot Wilrijk tegen Rupel Boom, donderdag treft het KV Kortrijk in Hoboken.