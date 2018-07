Rusland veroordeeld wegens gebrekkig onderzoek naar moord op journaliste

Rusland heeft de moord op onderzoeksjournaliste Anna Politkovskaja volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mensen onvoldoende uitgeklaard. De Russische autoriteiten hebben wel een groep mannen veroordeeld, die in 2006 rechtstreeks bij de moord betrokken waren, maar hebben niet voldoende onderzocht wie de spilfiguur achter het misdrijf was. Zo argumenteerden de Straatburgse rechters dinsdag in een persmededeling van het Hof.

Rusland moet de nabestaanden van de journaliste, die de zaak in Straatsburg hadden aangekaart, een compensatie van 20.000 euro betalen. Zowel Rusland als de klagers kunnen binnen drie maanden in beroep gaan tegen het vonnis.

De gelauwerde journaliste van de onafhankelijke krant Novaja Gazeta had met berichten over zware schendingen van de mensenrechten in het vroegere oorlogsgebied Tsjetsjenië veel vijanden gemaakt. Na een lang onderzoek werden in 2014 enkele Tsjetsjeense mannen veroordeeld. Een van de veroordeelden overleed in 2017 in een gevangenisziekenhuis.