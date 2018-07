Ze werden wereldkampioen, maar volgens de Fransen waren dé uitblinkers van het WK… allemaal Belgen

Vinden ze stiekem dat België het meer verdiend had? Het lijkt er zowaar bijna op. Frankrijk mag dan wel wereldkampioen voetbal geworden zijn, volgens hen kwamen zowat alle uitblinkers van het voorbije WK uit… België. Of het nu de beste speler, beste doelman of beste trainer is, we staan bovenaan elk klassement van de toonaangevende Franse sportkrant L’Equipe.

Frankrijk wereldkampioen - in een chauvinistisch land als dat van onze zuiderburen zou je dan verwachten dat alles hosanna is rond Les Bleus, die gisteren hun triomf vierden op de Champs-Elysées. Maar dat valt best wel mee. Als je de toonaangevende Franse sportkrant L’Equipe leest, zou je bijna denken dat ze vinden dat een ander land de wereldtitel meer verdiend had. Of het nu het klassement voor beste speler, beste doelman of beste coach is, overal staat… België bovenaan.

De beste speler van het WK? Eden Hazard.

De beste doelman van het WK? Thibaut Courtois.

De beste trainer van het WK? Die van de Rode Duivels: Roberto Martinez.

Zelfs de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Brazilië wordt geroemd als de beste wedstrijd van het voorbije WK.

Enkel in hun elftal van het toernooi zwaaien de wereldkampioenen de plak. Frankrijk heeft met Varane, Hernandez, Pogba en Mbappé net één speler meer in het ideale elftal dan de Rode Duivels. Die staan er met drie in: Courtois, De Bruyne en Hazard haalden de ‘best of’.

Foto: L’Equipe

Dan waren de lezers minder gematigd. Toen de Franse fans gevraagd werden naar hun team van het toernooi, kwamen ze met maar liefst zeven spelers uit het eigen team aandraven: Varane, Umtiti, Hernandez, Kanté, Pogba, Mbappé en Griezmann. Maar ook zij kozen alsnog voor drie Belgen in hun team: naast Courtois en Hazard maakte deze keer Meunier zijn opwachting. De laatste plek in het elftal ging naar Gouden Bal-winnaar Luka Modric.