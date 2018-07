Wie is Georges Lemaître, de Belg die vandaag gehuldigd wordt door Google?

Vandaag zou Georges Lemaître 124 jaar oud geworden zijn, een reden voor Google om de man in de schijnwerpers te zetten. En hoewel de Belgische wetenschapper al meer dan een halve eeuw geleden overleed, kunnen we de zoekmachine geen ongelijk geven. Hij is immers de man die het voor de allereerste keer over een ‘Big Bang’ had en zo als grondlegger van de oerknaltheorie de geschiedenisboeken inging.

Een blik op het wereldwijde web maakt snel duidelijk dat Georges Lemaître een man was met kennis van veel zaken: hij was niet alleen een toegewijde priester, maar ook astronoom, kosmoloog, wiskundige en natuurkundige. Een contradictio in terminis want, zo leert de geschiedenis ons, wetenschap en geloof staan mijlenver uit elkaar.

Al vond Lemaître, die opgroeide in Charleroi, het zelf niet zo’n vreemde combinatie. Wel integendeel, de man studeerde vanaf 1911 voor mijningenieur aan de KU Leuven en volgde tegelijk een opleiding Thomistische wijsbegeerte.

Big Bang

Lemaître stopte niet bij het studeren van verschillende en uiteenlopende vakgebieden: op het moment dat menig Vlaming het scheppingsverhaal nog als de enige waarheid beschouwde, durfde de priester al te spreken over een ‘primair atoom’. Volgens de man moest er toch wel iets explosief geweest zijn dat er voor zorgde dat een compleet universum werd gecreëerd. Exit scheppingsverhaal, de Big Bang was geboren. Een term die eerst nog als spotwoord werd gebruikt, maar uiteindelijk hielp bij de populariteit van de theorie.

Einstein overtuigen

De intelligente Belg raakte uiteindelijk wereldwijd bekend door zijn theorie, die we vandaag allemaal kennen als de oerknaltheorie. Al gebeurde dat amper terwijl hij zelf nog leefde. Andere wetenschappers reageerden aanvankelijk erg terughoudend op de theorieën van Lemaître, hoewel die wel gebaseerd waren op eerdere wetenschappelijke studies.

Het was namelijk Albert Einstein die al in de jaren twintig ophef creëerde door zijn relativiteitstheorie, een studie die stelt dat tijd en ruimte verbonden zijn met materie en energie. Niet veel later ontwikkelde de Amerikaanse astronoom Edwin Powell Hubble de idee dat het heelal uit verschillende sterrenstelsels bestaat (en dus niet enkel de Melkweg) en dat het ook veel groter is dan tot dan gedacht. Georges Lemaître trachtte onder meer hun conclusies te koppelen aan zijn eigen studiewerk: de uitdijing van het heelal en het mogelijke beginpunt van dat alles.

Een uitdijend heelal als beginpunt voor ons aller bestaan, het leek zelfs Einstein te gek voor woorden. Het duurde het nog zo’n tien jaar aan studies voor ook Einstein zwichtte voor de ideeën van Lemaître. Hij noemde zijn theorie later zelfs “de mooiste en meest bevredigende uitleg over het ontstaan van het heelal” die hij ooit had gehoord.

Zo huldigt Google Georges Lemaitre.

Fonkelen op Google

Terug naar Google: wie vandaag naar de webpagina van de zoekmachine surft, ziet de illustratie van Lemaître fonkelen. De man zou vandaag 124 jaar oud geworden zijn, reden te meer om hem in de spotlights te zetten, vond Google. Al zou hij dat zelf misschien niet zo graag gewild hebben. De Belg stond erom bekend erg bescheiden te zijn, wat meteen verklaart waarom zijn naam niet meteen een belletje doet rinkelen. Al moet het gezegd: die doodle heeft hij wel verdiend. Ook zonder oerknal, want Lemaître blijft hoe dan ook de man die een brug bouwde tussen toegewijd priesterschap en een grote interesse in de wetenschap.

In 1960 werd Georges Lemaître voorzitter van de pauselijke academie voor wetenschappen. Hij stierf zes jaar later.