“Al tien jaar probeer ik uit de klauwen van Poetins doodseskaders te blijven, maar nu maakte hij één kapitale fout”

Bill Browder is de nagel aan Poetins doodskist. De eretitel gaf hij niet aan want gisteren vermeldde Poetin hem schijnbaar uit het niets tijdens de persconferentie met Donald Trump. Browder is een investeringsbankier die op de hitlist van de Russische regering kwam te staan nadat hij en zijn Russische advocaat een gigantisch corruptieschandaal aan het licht brachten. “Poetin maakte één kapitale fout”, schrift hij in Time.

“Al tien jaar probeer ik te voorkomen dat ik gedood wordt door het regime van Poetin, er bestaat al een spoor van lijken. Dat illustreert hoe graag ze me dood willen”, schrijft Browder dinsdag in Time. Het zijn geen loze bedreigingen meent Browder, zijn Russische advocaat kwam al in verdachten omstandigheden om.

Hoe is het zo ver kunnen komen?

Bill Browder was ooit één van de grootste buitenlandse investeerders in Rusland. Geboren als Amerikaan, maar genaturaliseerd tot Brit investeerde hij van 1998 tot midden jaren 2000 ruim 27 miljard euro (2000 miljard roebels) in Rusland. Hij en zijn investeringsvennootschap, Hermitage Capital Management, konden meesurfen en profiteren van een privatiseringsgolf na de Koude Oorlog. Het legde hem geen windeieren, hij werd steenrijk, maar dan liep het mis.

LEES OOK. Trump haalt zich de woede van Republikeinen en Democraten op de hals: is hij nu echt te ver gegaan?

Midden 2000 ontpopte Browder zich tot een volleerd anticorruptieactivist en lag hij vrijwel constant in de clinch met de autoriteiten. Ook levert hij een constante strijd met de oligarchen, die mogelijk nog rijker werden dan hem na de val van de muur en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Het staatsapparaat van het “Wilde Oosten” en de oligarchen pikten die kritiek niet. Al snel beschuldigden er hem van belastingontduiking en trokken zijn visum in.

“Om eerlijk te zijn, weet ik niet waarom deze persoon het land niet meer in mag”, zei Poetin over Browder in 2006 nadat een reporter van de Moscow Times de president vroeg waarom de grootste buitenlandse ²investeerder plotsklaps aan de deur gezet was. “Ik kan met inbeelden dat deze persoon de wetten van ons land overtreden heeft en als andere mensen dat ook doen, zal ik op dezelfde manier handelen.”

De nagel aan de doodskist

Sinds die persconferentie noemt Poetin de ‘nagel aan zijn doodskist’ bij naam. Gisteren deed hij dat ook nadat hij stelde dat Russische ambtenaren en onderzoekers toegang zouden moeten krijgen tot het onderzoek naar de twaalf Russische hackers. Hij haalde Browder aan als een voorbeeld waar een internationaal Russisch-Amerikaans onderzoek volgens hem nuttig zou kunnen zijn. “Zijn zakenpartners (die van Browder nvdr.) hebben meer dan 1,5 miljard dollar verdiend in Rusland. Ze hebben geen belastingen betaald, niet in Rusland, niet in de VS, en toch kon het geld het land verlaten. Ze gaven een gigantisch bedrag, 400 miljoen dollar, aan de campagne van Hillary Clinton. De manier waarop dat geld verdiend is, is illegaal.”

Volgens Browder, die de claim van Poetin “belachelijk” noemde, is dit de zoveelste aanval van Poetin op de zogenaamde Magnitsky Act. “Die wet laat de Amerikaanse regering toe om rekeningen te bevriezen en om visums te weigeren aan al wie de mensenrechten schendt.” Nog volgens Browder is de Magnitsky Act viraal aan het gaan. “Er zijn intussen acht landen die Magnitsky Acts hebben aangenomen: Zweden, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Denemarken, Australië, Zuid-Afrika en Oekraïne.” De wet in kwestie werd genoemd naar de Russische advocaat van Browder die in 2009 in verdachte omstandigheden om het leven kwam. Volgens de Kremlin-criticus werd zijn advocaat vermoord omdat hij een groot corruptieschandaal aan het licht bracht. Dat schandaal leidde tot het ontstaan van anticorruptiewet, niet naar de zin van Poetin.

“Waar het op neer komt is dat Poetin en zijn handlangers frauduleus geld ontvangen hebben, en hij is doodsbang dat zijn offshore fortuin door de Magnitsky Act bevroren zou worden.” Nog volgens Browder is dit orgelpunt van zijn buitenlandbeleid: het bestrijden, indijken en afschaffen van de Magnitsky Act.

Eén grote fout

En toch is Browder zeker van zijn stuk: “Ze (de Russen nvdr.) hebben me er al van beschuldigd dat ik een seriemoordenaar ben, dat ik een Britse spion ben die de Russische overheid wil vernietigen, dat ik op god weet welke manier 4,8 miljard dollar van het IMF gestolen heb (...). Ze beginnen hun cool te verliezen en ze beginnen foutjes te maken.”

Tot slot meent Browder dat Poetin één echt kapitale fout maakte: hij ging naar het “foute staatshoofd”.

“Ik ben geboren in de VS, maar 29 jaar geleden emigreerde ik naar het Verenigd Koninkrijk en ben ik Brits staatsburger. Als hij me echt wil pakken, dan zal hij moeten aankloppen bij Theresa May. Ik denk dat daar een aardig woordje gepraat zal worden nadat Russische agenten Novichok hebben zitten rondsproeien in Salisbury.”