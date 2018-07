Ex-trainer trapt na naar Anderlecht en media: “Bijna zonder reden ontslagen” en “oppervlakkigheid”

De Zwitserse voetbaltrainer René Weiler heeft in eigen land teruggeblikt op zijn ontslag bij Anderlecht van eind vorig jaar. Volgens hem werd hij “bijna zonder reden” ontslagen bij de Belgische recordkampioen. Dat niemand daar vragen bij stelde, getuigt volgens Weiler van “oppervlakkigheid”.

“We werden met Anderlecht kampioen van België na een jaar zonder prijs, haalden de Champions League en draaiden een recordomzet”, doet Weiler zijn verhaal tegenover de Zwitserse krant Die Luzerner Zeitung. “Maar als ik enkele maanden later bijna zonder reden ontslagen word, is er bijna niemand die zich daar vragen bij stelt. Ik stoor me aan die oppervlakkigheid die in onze samenleving geslopen is. Vooral sociale media zijn daarbij tegelijkertijd een zegen en een vloek.”

Weiler leidde Anderlecht in zijn eerste jaar bij de club inderdaad naar de titel, maar het negatieve voetbal stootte velen daarbij tegen de borst. Bovendien leefde Weiler op voet van oorlog met de media, die zich kritisch toonden voor het geleverde spel. Toen de resultaten het daaropvolgende seizoen tegen zaten en de supporters zich begonnen roeren, werd de Zwitser op de keien gezet.