Man verloor drie kinderen in crash MH17: “Trump, ik heb medelijden met je. Je hebt niets”

Een man die zijn drie kinderen en zijn vader verloor toen vlucht MH17 vier jaar geleden uit de lucht geschoten werd, heeft op Facebook zijn onbegrip geuit voor de amicale ontmoeting tussen Donald Trump en Vladimir Poetin. “Donald Trump, je hebt niets”, besluit hij.

Het was vreemd om te zien hoe vriendschappelijk Donald Trump en Vladimir Poetin afgelopen weekend, tijdens hun ontmoeting in Helsinki, met elkaar omgingen. De verstandhouding is opperbest, verklaarde de Amerikaanse president.

Dat kwam hem op veel onbegrip te staan. Wereldwijd kwamen tal van reacties van mensen die het niet vonden kunnen dat Trump Poetin wilde ontmoeten, terwijl onderzoek heeft aangetoond dat de Russische president verantwoordelijk is voor het uit de lucht schieten van vlucht MH17. Dat kostte vier jaar geleden het leven aan 298 onschuldige mensen.

De Australiër Anthony Maslin heeft op Facebook zijn onbegrip geuit. “Donald Trump, president van de Verenigde Staten”, begint hij zijn open brief aan de president. “Jij hebt iets uitgevonden waar je het steeds over blijft hebben: fake news. Maar laten we het eens hebben over iets dat niet fake is: we noemen het feiten.”

“Dat vlucht MH17 uit de lucht is geschoten en 298 onschuldigen zijn vermoord, is een feit. Dat het vliegtuig geraakt werd door een Russische raket, is dat ook. Dat mijn drie mooie kinderen en hun grootvader daarbij stierven en dat ons leven en vele andere levens daardoor verwoest zijn, is ook een feit. Dat het vandaag vier jaar geleden is: een feit.”

“Dat de man wiens kont je net gekust hebt het gedaan heeft en erover blijft liegen, is ook een feit”, gaat hij verder, doelend op de Russische president Vladimir Poetin. “Dus zoek het maar niet op. Een feit is iets dat je onmogelijk kan ontkennen of waarvan je niet kan bewijzen dat het niet waar is. Ik voel geen woede tegenover jullie twee. Het is iets veel veel erger. Het is medelijden. Jullie hebben geen empathie voor andere mensen en hebben duidelijk geen idee van wat liefde is. Je hebt niets.”