Peuter uit zwembad gehaald en weggestuurd wegens niet naleven dresscode

Herentals / Westerlo -

Filip Celis uit Westerlo is boos op de stad Herentals, de uitbater van het zwembad Het Netepark. Een discussie over de dresscode in het complex maakte een vroegtijdig einde aan een dagje zwemplezier voor Filip en zijn zoontje van drie. Het zwemshortje dat het kind droeg is volgens het zwembad niet reglementair.