Advocaat verdachte Alexandru C.: “Geen bewijs dat Sofie Muylle werd vermoord”

Heist-aan-Zee / Knokke-Heist - Alexandru C., verdacht van de moord op Sofie Muylle vorig jaar, blijft langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Volgens de advocaten van de Roemeense verdachte wordt er in het expertenverslag dat nu klaar is geen onomstotelijk bewijst geleverd dat het om moord ging. Het Brugse parket vindt van wel en heeft C. intussen ook in verdenking gesteld voor verkrachting, aanranding en foltering.

Het lichaam van Sofie Muylle werd op zondag 22 januari 2017 aangetroffen op het strand van Knokke-Heist, onder een terras aan de Zeedijk. Uit de eerste vaststellingen van de wetsdokter bleek dat Sofie Muylle in de loop van de nacht met geweld om het leven was gebracht. Ze was die januarinacht op cafébezoek geweest met haar vriend maar is daar alleen vertrokken.

Op 26 juni 2017 werd Alexandru C. in Roemenië opgepakt in het kader van een Europees aanhoudingsbevel. Op camerabeelden was te zien hoe de man met de opvallend blauwe jas na de feiten urenlang bleef rondhangen in de buurt van waar het lichaam lag. Het DNA van de verdachte werd aangetroffen op het lichaam van het slachtoffer.

C. heeft intussen toegegeven dat hij seks had met Muylle. Maar hij heeft haar niet vermoord, blijft hij beweren. Een college van experts heeft het afgelopen jaar verschillende mogelijke doodsoorzaken onderzocht en antwoorden gezocht op bijkomende vragen van de advocaten. Hun rapport is nu klaar en volgens de verdediging van C. vinden ze daar nergens zwart op wit een bewijs in dat C. Muylle heeft vermoord. Geen moord of doodslag dus, volgens de verdediging. Waar ze dan wel aan stierf, laten ze in het midden om het geheim van het onderzoek niet te schenden.

Maar, zo zegt Fien Maddens van het parket van Brugge, “voor ons zijn er aanwijzingen genoeg om de kwalificatie moord te behouden.”

Lees ook: Roemeen officieel verdacht van foltering en verkrachting

Vorige week besliste het parket overigens om Alexandru C. ook te vervolgen voor foltering en verkrachting met de dood tot gevolg.

Als de zaak voor de rechter komt en hij zou niet veroordeeld worden voor moord, kan hij nog altijd 30 jaar krijgen voor de andere kwalificaties.