Palma maakt komaf met “onhandelbaar gedrag” van toeristen: boete voor topless zonnen en gebruik lachgas

Wie een reis naar de populaire vakantiebestemming Palma de Mallorca plant, kijkt beter even op voorhand de kersverse regels van het Spaanse eiland na. De lokale autoriteiten zijn het namelijk grondig beu dat heel wat toeristen zich tegoed doen aan sloten alcohol en daardoor steeds vaker onverantwoord en antisociaal gedrag vertonen.

De nieuwe lijst met regels moet toeristen ervan weerhouden ‘onverantwoord te handelen’. Wie zich er niet aan houdt, kan een fikse boete krijgen. “Het zal niet alle problemen oplossen, maar het geeft de politie wel hulpmiddelen om sneller op te treden”, legt Angelica Pastor uit, hoofd van de veiligheid op het eiland. “Ik hoop dat het helpt om de stad te verbeteren en dat we een betere co-existentie kunnen creëren op de stranden en andere recreatiegebieden.”

Het is niet de eerste keer dat de negatieve impact van massatoerisme een gemeentebestuur kopzorgen geeft. Ook bij Machu Picchu in Peru of Venetië in Italië woedt diezelfde discussie.

“Onhandelbare toeristen”

De regels worden pas definitief in gang gezet na de zomer 2018, eerst moeten alle betrokken partijen nog hun goedkeuring geven. Maar wie vanaf dan topless rondloopt, seks heeft op een openbare plek, van een hotelbalkon in het zwembad springt, openbaar dronkenschap vertoont of lachgas inneemt, kan zich wel degelijk aan een boete verwachten die tot € 3.000 kan oplopen.

“We gaan het toerisme van de excessen grondig aanpakken”, zei ook de burgemeester van Palma, Antoni Noguera. “We zullen de tools hebben om te voorkomen dat een verkeerd beeld van onze stad kan geschept worden. Het zal ons helpen om Palma te verbeteren.”

De wetten komen er ook om te voorkomen dat de inwoners het heft in eigen handen nemen, wat ze steeds vaker deden de laatste tijd. Ook zij hebben genoeg van de “onhandelbare toeristen”.