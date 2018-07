Man (38) die werd neergestoken met schroevendraaier toen hij tussen kwam bij ruzie, is overleden

Niel - De 38-jarige man die maandag in de halsstreek werd gestoken in Niel, is overleden. De steekpartij gebeurde toen een andere man amok kwam maken in het appartement van zijn vriendin (of ex-vriendin). De verdachte die maandagavond in Hoboken werd opgepakt, blijft aangehouden.

Het incident speelde zich af in een flat op de gelijkvloerse verdieping in de Boomsestraat, aan de overkant van het voetbalterrein van Nielse SV. “Een 32-jarige man zou ruzie gehad hebben met zijn partner of ex-partner en ging haar opzoeken in haar appartement in de Boomsestraat”, zei Ken Witpas van het Antwerpse parket eerder.

“Op dat ogenblik was er ook een andere man in het appartement aanwezig. Hij zou zijn tussenkomen bij het conflict, maar de verdachte ging daarop naar zijn motorfiets om een stuk gereedschap te halen. Wellicht ging het om een schroevendraaier. Daarmee heeft hij uitgehaald naar de man in het appartement. Hij kreeg een messteek in de halsstreek.”

Overleden

Het hevig bloedende slachtoffer liep nog naar buiten, maar zeeg enkele tientallen meters verderop neer. Enkele voorbijgangers stopten om zich over de zwaargewonde man te ontfermen. De hulpdiensten brachten hem in kritieke toestand over naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Hij overleefde de steekpartij niet.

De man die met de schroevendraaier uithaalde, vluchtte na de steekpartij weg, maar kon later op de avond worden opgepakt aan de Kioskplaats in Hoboken. Hij blijft aangehouden.