Bizar: lijsttrekker De Wever wil een gratis kiezerslijst, dus moet hij een brief aan... burgemeester De Wever te schrijven

Antwerpen - “#Schizofrenie”, schreef de Antwerpse burgemeester op facebook bij een aangetekend schrijven dat hij aan zichzelf schrijft. Om een kiezerslijst te ontvangen voor de gemeenteraadsverkiezingen moeten lijsttrekkers die vragen aan de burgemeester van de stad. In het beide gevallen is dat hier: Bart de Wever.

Het is een komische, maar formele brief: “Geachte burgemeester”, schrijft De Wever aan zichzelf. “Overeenkomstig artikel 20§1 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet vraag ik bij deze één gratis digitaal exemplaar van de kiezerslijst aan.” De lijsttrekker bedankt zichzelf en hoopt dat hij “positief gevolg kan geven aan dit verzoek”.

Het is kafka ten top maar het staat wel zo beschreven in het kiesdecreet: als een lijsttrekker een kiezerslijst wil ontvangen, dan moet de burgemeester daar toestemming voor geven. Dat wil dus zeggen dat lijsttrekker Bart De Wever daarvoor toestemming moet vragen aan burgemeester De Wever, zichzelf dus. De aanvraag moet, conform het kiesdecreet, schriftelijke gebeuren. Zulke belangrijke aanvragen gebeuren doorgaans per aangetekend schrijven. Intussen worden e-mails ook aanvaard.

Op zo’n kiezerslijst staan gegevens van alle kiezers in de bewuste gemeente. Die gegevens, zoals naam, geboortenaam, geslacht een hoofdverblijfplaats, mogen enkel gebruikt worden voor verkiezingsdoeleinden.

