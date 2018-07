Rusland moet Pussy Riot schadevergoeding betalen

Met de veroordeling van drie leden van de punkrockband Pussy Riot na een protestmanifestatie in de Christus Verlosserkathedraal in Moskou heeft Rusland hun mensenrechten meermaals geschonden. Rusland moet de vrouwen nu een schadevergoeding betalen, oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dinsdag in Straatsburg. Zowel Rusland als de drie klagers kunnen binnen drie maanden in beroep gaan tegen het vonnis.

Russiche rechters hadden de activistes na hun optreden in de Moskouse kathedraal in 2012 tot twee jaar cel veroordeeld. Een van hen kwam echter na enkele maanden al op vrije voeten. De rechters in Straatsburg beschouwden de straffen als onredelijk streng. De vrijheid van meningsuiting werd daarmee geschonden, oordeelden zijn. Bovendien werden de vrouwen tijdens hun proces vernederd omdat ze in beveiligde glazen boxen moesten getuigen. Russische rechters hadden bovendien de vijf maanden durende voorlopige hechtenis onvoldoende onderbouwd.

Rusland moet nu aan twee van de vrouwen elk 16.000 euro compensatie betalen, de derde kreeg 5.000 euro toegewezen. Bovendien hebben de drie activistes recht op 11.760 euro schadevergoeding.