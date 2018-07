Hoe vermiste Vlaming met beperking vier dagen moederziel alleen overleefde in hartje Londen

Hij is blijven rondstappen en als hij moe was, rustte hij wat uit op een bankje in een park. De verdwenen Bruggeling Luc (57), een man met een mentale beperking, heeft vier dagen lang moederziel alleen rondgedoold in het centrum van Londen nadat hij vermist raakte tijdens een anti-Trump-betoging. De politie vond hem gelukkig in goede gezondheid terug. “Hij heeft al die tijd amper gegeten of gedronken”, zeggen zijn begeleiders. “Het eerste wat hij deed toen hij gevonden werd, was water drinken. Héél veel water drinken.”