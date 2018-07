Negen jaar cel geëist voor homejacking bij bejaarde dame in Hoboken

Antwerpen / Hoboken - Het openbaar ministerie heeft dinsdag negen jaar cel gevorderd voor Hamza A., die vervolgd wordt voor een gewelddadige homejacking in Hoboken. De 84-jarige bewoonster hield er gebroken ribben, een nekfractuur en tal van kneuzingen aan over.

De beklaagde had op 17 november 2017 rond 17.20 uur bij het slachtoffer aangebeld. De bejaarde dame dacht dat het de buurvrouw was en deed nietsvermoedend open. Ze werd door een man met een muts naar binnen geduwd en op de grond gesmeten, waarbij ze met haar hoofd tegen de kast terechtkwam.

De overvaller bond haar vast aan armen en benen en draaide ook een koord rond haar nek. Hij zei dat hij geld wilde en begon de woning te doorzoeken. Toen het slachtoffer probeerde los te komen, kreeg ze een schop in de buik.

De man bleef meer dan anderhalf uur in de woning. Hij nam haar iPad, gsm en het geld uit haar portemonnee. Toen hij naar boven ging om meer buit te zoeken, slaagde ze erin om de alarmknop van het Wit-Gele Kruis in te duwen, waardoor ook de politie verwittigd werd.

Toen die ter plaatse kwam, was de overvaller al verdwenen. Op de voordeur werd een vingerafdruk van Hamza A. gevonden - die al eerder veroordeeld werd voor zware slagen - en via de gestolen iPad kon zijn verblijfplaats gelokaliseerd worden. De beklaagde verbleef bij zijn neef in Hoboken, waar hij op 30 januari gearresteerd werd.

Hamza A. beweerde eerst dat hij de iPad in het Kielpark gevonden had, maar ging daarna toch tot bekentenissen over. “Mijn cliënt is illegaal in het land en hij had geld nodig. Hij had van iemand gehoord dat er bij het slachtoffer veel geld te rapen viel, maar dat bleek niet te kloppen”, pleitte zijn advocate Kristel Coppieters. De beklaagde betuigde zijn spijt tegenover de rechtbank en toonde zich bereid om de schade van het slachtoffer te vergoeden.

Vonnis op 31 juli.