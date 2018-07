Mariniers filmen moment dat ze tientallen kilo’s harddrugs aantreffen in sporttassen

Een straffe vondst van deze mannen in de Nederlandse gemeente doorn. Daar zijn maandagmiddag op de marinierskazerne een heleboel sporttassen aangetroffen die vol zaten met drugs. Sinds dinsdagochtend circuleert er nu ook een video online van het moment waarop ze de verdovende middelen vonden.

De mannen konden hun ogen niet geloven toen de ze de tientallen kilo’s drugs vonden. Eens ze een van de sporttassen hadden geopend met behulp van een betonschaar, was hun verbazing groot. “Meen je dit nou? Kijk dit nou, joh”, klonk het onder meer, terwijl anderen hun ongeloof niet onder stoelen of banken konden steken.

Om welke drugs het precies gaat, is niet duidelijk, al vermoeden de mannen dat ze in de sporttas cocaïne vonden. In totaal waren er ongeveer tien tot vijftien sporttassen van Nike in een zeecontainer gedropt, samen met de verpakking van een barbecue en enkele groene legerkisten. De Koninklijke Marechaussee is inmiddels een onderzoek gestart om de herkomst van de drugs te achterhalen. Vooralsnog is niemand aangehouden.