Schiphol wil nu ook laten betalen voor ‘kiss & ride’

De Nederlandse luchthaven van Schiphol gaat nog een stapje verder in de poging het autoverkeer te ontmoedigen. Nadat de parkeertarieven al jaren na elkaar fors werden opgetrokken, wordt ook de ‘kiss & ride’-zone voortaan betalend.

“De beschikbare ruimte op de luchthaven wordt steeds krapper omdat het aantal reizigers blijft groeien”, zegt een woordvoerder van de luchthaven. “Daarbovenop willen we ook de vervuiling terugdringen.”

Hoeveel je zal moeten betalen als je iemand ophaalt of wegbrengt, is nog niet duidelijk. “Meer details kunnen we nog niet geven”, luidt het nog. Volgens ingewijden zou het om 5 euro gaan, maar dat kan dus nog niet worden bevestigd.

Naar schatting tien miljoen mensen maken elk jaar gebruik van de ‘kiss & ride’-zone.