Transmigranten “overrompelen” Zeebrugge: stad vraagt minister om extra agenten te sturen

Brugge / Assebroek / Zeebrugge - De politie neemt extra maatregelen tegen de toevloed van transmigranten in Zeebrugge. Schepen Franky Demon schreef intussen ook een brief naar de minister: “Zeebrugge wordt overrompeld en de politie heeft handen te kort.”

Brugs schepen Franky Demon (CD&V) heeft in een brief aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) gevraagd of er meer federale agenten ingezet kunnen worden. Aanleiding is de nieuwe toevloed van transmigranten in de badplaats. “Zeebrugge wordt momenteel overrompeld door transmigranten en de politie heeft handen te kort”, schrijf hij. “Het gaat steeds meer om Noord-Afrikanen wat voor een subjectief onveiligheidsgevoel zorgt. Het aantal criminele feiten neemt ook toe. Sommige inwoners willen het heft in eigen handen nemen.” De lokale politie kondigde gisteren tot eind augustus bijkomende maatregelen aan. “In de Strandwijk worden de patrouilles opgedreven”, zegt woordvoerder Lien Depoorter van de Brugse politie.

Meer politie op de zeedijk

“Het onthaal van de politie wordt tot eind augustus overgeplaatst naar het Badengebouw op de Zeedijk. Op die Zeedijk zal er ook meer blauw te zien zijn. Burgemeester Renaat Landuyt gaf de reinigingsdienst intussen ook de opdracht om het afval van transmigranten en toeristen in het duinengebied op te ruimen.” In een persbericht herhaalde Vlaams Belang Brugge gisteren haar eis tot de oprichting van een gesloten instelling voor illegalen in de kuststreek.