Nergens meer schadeclaims na onweer dan hier

In Oostende (en in Bredene) moesten honderden mensen opruimen na waterschade. Foto: dji

Oostende / Bredene - Oostende was tijdens het noodweer de laatste week van mei de hardst getroffen stad van Vlaanderen. Er werden meer dan 200 schadegevallen ingediend, in buurgemeente Bredene waren dat er 100.

Het noodweer dat België in het eerste halfjaar van 2018 getroffen heeft, kost de verzekeringsondernemingen meer dan 190 miljoen euro, verdeeld over zowat 85.000 schadegevallen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen. Storm Eleanor (1 tot 5 januari), storm David (15 tot 19 januari), en de hevige onweersbuien de laatste week van mei zijn de bekendste gevallen.

Vooral het noodweer eind mei zit nog vers in het geheugen aan de kust. Oostende was met meer dan 200 schadegevallen het hardst getroffen. Het gemeentelijk rampenplan was zelfs even van kracht/ Ook buurgemeente Bredene had af te rekenen met de hevige regenbuien. Hier werden 100 schadegevallen ingediend.Zowel burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A) als burgemeester Steve Vandenberberghe (SP.A) had inwoners opgeroepen om gedocumenteerd met foto's een schadeclaim in te dienen. Beide kustgemeenten dienden een aanvraag in bij het Rampenfonds om de gebeurtenis als natuurramp te erkennen.

Financiële reserves

“Dat is belangrijk omdat slachtoffers dan kans maken op een tegemoetkoming via het rampenfonds. Om het dossier te maken is zo veel als mogelijk input nodig van de getroffen bewoners”, klinkt het. Het Rampenfonds kan tussenkomen voor schade die eventueel niet zou gedekt zijn door de brandverzekering. “Dankzij financiële reserves en een herverzekeringsbeleid dat rekening houdt met die wispelturigheid van natuurrampen kunnen de verzekeringsondernemingen hun klanten helpen”, zegt professor Philippe Colle, gedelegeerd bestuurder van Assuralia. Dat kan gaan van herstellingskosten en de vervanging van verloren goederen, tot bijstand en logies, en het herstellen van de tuinaanleg. De gemiddelde schade bedroeg in Oostende 2.700 euro en in Bredene 2.300 euro.