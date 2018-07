Inbrekers breken hart jeugdspelers: wie betaalt nu hun gepersonaliseerde truitjes?

Clubvoorzitter Christophe Croquette met zijn 11-jarig zoontje Zhano: “Zijn training is de enige die we nog hebben, omdat die al bij ons thuis lag.” Foto: ptb

Heuvelland / Nieuwkerke / Dranouter - SK Nieuwkerke zit in de rats. Bij een inbraak werden nieuwe truitjes gestolen. De voetbalclub doet een oproep tot sponsoring.

Er werd vorige week tijdens de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken in de kantine van voetbalclub SK Nieuwkerke in Heuvelland.“Onder meer de nieuwe gepersonaliseerde kledij van zeventig jeugdspelers werd gestolen”, zeg clubvoorzitter Christophe Croquette. “Daardoor hebben de inbrekers de harten van onze jeugdspelers gebroken. Ze waren apetrots op hun nieuwe kledij, die net binnengekomen was. Op elke training stond een spelersnaam op de achterkant en uniek embleem en sponsor op de voorkant. Ondanks deze opvallende kenmerken werd de uitrusting toch meegenomen werd. Ze lieten zelfs een tv en laptop staan. De training van mijn 11-jarig zoontje Zhano is de enige die we nog hebben omdat die al bij ons thuis lag.”

De club zit ook met een financiële kater. “De ouders betaalden lidgeld voor deze uitrustingen, die er nu niet meer zijn. We begroten de kosten op 3.730 euro voor de gestolen nieuwe kledij. Bij deze doen we een oproep naar extra sponsoring om nieuwe kledij aan te kopen.”