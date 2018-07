Eigenaar hotel daagt 1.000 slachtoffers van dodelijke schietpartij in Las Vegas voor de rechter

De eigenaar van het beroemde Mandalay Bay-hotel in Las Vegas heeft een rechtszaak aangespannen tegen meer dan 1.000 slachtoffers van de schietpartij die vorig jaar aan 58 mensen het leven kostte. “Onethisch, schandalig”, zegt een advocaat die meerdere slachtoffers vertegenwoordigt.

Vanuit zijn hotelkamer op de 32e verdieping van het Mandalay Bay-hotel opende de 64-jarige Stephen Paddock op 1 oktober van vorig jaar het vuur op honderden festivalgangers. 58 mensen kwamen daarbij om het leven, vele anderen raakten gewond. Toen de ordediensten de kamer binnenvielen, troffen ze het levenloze lichaam van Paddock aan en ook een enorm arsenaal aan wapens.

Nu raakte bekend dat MGM Resorts International, de groep die onder meer in het bezit is van het Mandalay Bay-hotel, een rechtszaak heeft aangespannen tegen meer dan 1.000 slachtoffers van de schietpartij. Er wordt geen geld geëist, maar de rechtszaak lijkt een juridische poging om aansprakelijkheid te vermijden en om schadeclaims te voorkomen.

Schutter Stephen Paddock. Foto: AP

“We zijn in geen geval aansprakelijk voor wat gebeurd is. Onze beveiligingsfirma werd gecertificeerd door het Departement van Binnenlandse Veiligheid en is daardoor beschermd tegen aansprakelijkheid door een federale wet uit 2002”, luidt het onder meer.

Bij MGM zeggen ze dat die bescherming ook van toepassing op het hotel zelf, omdat zijn de firma in kwestie hadden ingehuurd. “We eisen geen geld van de slachtoffers, we leven met hen mee”, aldus een woordvoerder van het bedrijf. “Jarenlang uitgesponnen rechtszaken en hoorzittingen zijn niet in het beste belang van de slachtoffers, noch van de gemeenschap of zij die alles nog aan het verwerken zijn.”

“Triest dat ze zich tot zoiets verlagen”

Advocaten van de slachtoffers zeggen dat MGM de rechtszaak naar één federale rechtbank willen halen in plaats van vele kleinere rechtbanken omdat het bedrijf “dan een grotere kans op de zege heeft”. “Dit is onethisch”, aldus advocaat Robert Eglet. “Ik heb nog nooit zoiets schandaligs gezien: dat de slachtoffers aangeklaagd worden zodat het bedrijf een rechter vindt die ze liever hebben. Echt triest dat ze zich tot zoiets verlagen.”

Naast de slachtoffers werd er ook een rechtszaak aangespannen tegen concertorganisator Live Nation.