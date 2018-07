Honderd dieren in beslag genomen in vervallen hoeve: “Een van de gruwelijkste gevallen van dierenverwaarlozing ooit”

Ronse - De politie van de zone Ronse is dinsdagnamiddag met diverse ploegen binnengevallen in een vervallen hoeve in de Klijpestraat, op een boogscheut van de parochiekerk van De Klijpe, om er zo’n honderd zwaar verwaarloosde dieren in beslag te nemen.

In de woonkamer van het vervallen gebouw troffen de politieagenten meerdere huisdieren aan die het zonder eten of drinken moesten stellen. De stank was niet te harden. In de kamer bevond zich een hoop mest, overal lagen uitwerpselen verspreid, ook plassen urine vulden de ruimte. Op het verdorde weiland rond de hoeve stonden schapen en geiten. Gras om te grazen was er nauwelijks, wel metershoge distels en onkruid allerhande.

De politie was in de hoeve binnengevallen na een onderzoek naar het dierenwelzijn, als opvolging van eerdere onderzoeken. “Dit is een van de gruwelijkste gevallen van dierenverwaarlozing die de taalgrensstad ooit meemaakte”, aldus de verbijsterde agenten. “Het dierenleed is ontzaglijk en onnoemlijk groot. Het betreft hier een zeer grove inbreuk op de wetgeving inzake het dierenwelzijn.”

De eigenaar van de dieren, een vrouw van 50, staat in de buurt bekend als zonderling. Marianne zou psychische problemen hebben, veroorzaakt door de stress van het houden van zoveel dieren. Haar woning staat een eindje van de Klijpestraat en is door het hoge gras en verwilderde weideland onttrokken aan het zicht. Voorbijgangers konden de dierenverwaarlozing daardoor moeilijk opmerken. De hoeve en ook het omliggende terrein geven een onbewoonde en verlaten toestand indruk.

Eigenares gehospitaliseerd

Alle in beslag genomen dieren werden gisteren in een asiel opgevangen. Dierenvrienden kwamen ze ophalen en boden verzorging aan. De bewoonster werd gehospitaliseerd.

Volgens de eerste vaststellingen betrof de dierenverwaarlozing een pony, een twintigtal kippen, vijf schapen, vier geiten, zes honden en vijf katten, vier fretten, vijf schildpadden, een vijftigtal parkieten en ook nog papegaaien en andere vogels.