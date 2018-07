Zo ziet de Turijnse luxevilla van Cristiano Ronaldo er vanbinnen uit

Na negen succesvolle jaren maakt Cristiano Ronaldo de overstap van Real Madrid naar Juventus. Dat gaat uiteraard ook gepaard met een nieuwe woonst. Die heeft hij inmiddels gevonden: zijn oog is gevallen op een villa in Turijn die hem 600.000 euro per jaar zal kosten. Een bedrag dat al snel verbleekt wanneer zijn jaarsalaris ernaast wordt gelegd, die bedraagt maar liefst 30 miljoen euro.

Dat de villa in pure luxe baadt, hoeft niet te verbazen. Het onderkomen bestaat uit acht slaapkamers, een woonkamer die doet denken aan een balzaal, een biljartzaal en een typisch Italiaans zwembad. In totaal heeft de villa een oppervlakte van 1.000 vierkante meter.

Opmerkelijk detail: de woonst werd eerder ook al door andere sterspelers van Juventus bewoond. Zo hebben ook Zinedine Zidane en Fabio Cannavaro tijdelijk gewoond in de villa. Ronaldo is dus in zeer goed gezelschap.