SP.A noemt verhaal van uitgewezen Albanese crimineel “hallucinant”

Dat één van de nieuwe namen op de lijst met meest gezochte criminelen in België in juni 2017 nog door ons land zelf is uitgewezen, is volgens SP.A-Kamerfractieleidster Meryame Kitir "ongelooflijk" en "hallucinant".

Vorige week werd de 33-jarige Albanees Safet Rustemi toegevoegd aan de lijst ‘Belgium’s most wanted’, de lijst met voortvluchtige misdadigers die gezocht worden door de Belgische politiediensten. Maar diezelfde Rustemi werd in juni 2017 het land uitgezet.

Dat doet vragen rijzen, zegt Kitir aan persagentschap Belga. "Hoeveel criminelen heeft België zo nog uitgezet zonder enige garantie op opvolging, berechting of gevangenis? Waarom zou wie uitgezet wordt, hier morgen niet terug kunnen staan, bijvoorbeeld?"

"Schijnveiligheid"

"Met een vlucht betaald door België, maar zonder enige garantie op gevangenisstraf, werd de man in Albanië afgezet", klaagt Kitir aan. "Vandaag blijkt hij op de most wanted-lijst te staan, terwijl de Dienst Vreemdelingenzaken op de hoogte was van de nog lopende rechtzaken. Francken zet hem het land uit, en vervolgens mogen de diensten van minister van Binnenlandse Zaken naar de man op zoek. Dit is hallucinant."

"Dit is een typisch voorbeeld van kortzichtig beleid. Louter voor eigen deur vegen, maakt de samenleving, ook de onze, niét veiliger. Dit is geen veiligheid, maar schijnveiligheid", aldus nog Kitir.